В Кремле ответили на сообщения о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков не подтвердил данные об оглашении Путиным послания Федеральному собранию в феврале

Официальный представитель Кремля не подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в конце февраля. Об этом пишет ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме сообщил, что послание Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля.

«Мы своевременно сообщим о дате послания», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о том, соответствует ли данные информагентства действительности.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году появлялась информация, что президент огласит новое послание 27 декабря, Песков это опроверг. В Кремле впоследствии уточняли, что глава государства обратится к парламенту уже в 2023 году.

По словам Путина, перенос оглашения послания Федеральному собранию объясняется динамикой текущих событий. Президент сказал, что из-за этого «сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

Как пояснял председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Конституция стране не устанавливает сроков послания президента парламенту, Путин вправе самостоятельно назначать порядок и сроки реализации своих полномочий.