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11:37, 31 января 2023Спорт

Махачев оценил возможность смены весовой категории

Российский боец UFC Махачев рассказал, что ему будет интересно перейти в полусредний вес

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев оценил возможность смены весовой категории. Его слова приводит РИА Новости.

Махачев, выступающий в легком весе, не исключил переход в полусреднюю категорию. «Эта тема актуальна. Мне нравится конкурировать, нравится драться с сильными бойцами. Люблю большие поединки — кто бы ни был чемпионом в полусреднем дивизионе, это будет огромное противостояние», — рассказал он. Россиянин добавил, что переход не произойдет в 2023 году, потому что в легком весе еще есть достойные претенденты, с которыми он должен подраться.

В ночь на 12 февраля Махачев встретится с австралийцем Александром Волкановски. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого веса Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Дарья Коршунова
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