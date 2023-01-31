Глава ОКР призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года

Глава ОКР Поздняков призвал НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хотел бы отметить, что ОКР строго соответствует Олимпийской хартии. Мы делаем все необходимое, чтобы миссия олимпийского движения действовала на территории России», — сказал он. Глава ОКР добавил, что история показывает, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому.

Ранее глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может бойкотировать Игры-2024, если в них будут участвовать команды России и Белоруссии. В ответ на это глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что такое решение не соответствует Олимпийской хартии.

25 января в МОК рассказали, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Сообщалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

