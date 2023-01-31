В Иране определили производителя напавших на объект Минобороны беспилотников

ISNA: в Иране определили производителя напавших на завод в Исфахане беспилотников

Иранские правоохранители определили производителя беспилотников, атаковавших объект Минобороны Ирана. Об этом сообщил агентству ISNA источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности Ирана.

«Благодаря анализу компонентов тела дрона, его двигателей, системы питания и навигации и их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель дронов», — указал источник. При этом ISNA не уточняет самого производителя вражеских беспилотников.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщалось о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Кередже. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции.

По данным The Times of Israel, израильские службы безопасности начали готовиться к возможному ответу после инцидента.