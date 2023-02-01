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18:28, 1 февраля 2023Экономика

В Крыму объявили о национализации имущества украинских олигархов

В Крыму национализируют имущество Ахметова, Яценюка, Коломойского и украинских банков
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Council.gov.ru / Wikimedia

В Крыму национализируют имущество, принадлежащее украинским олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому. Об этом в Telegram объявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Отмечается, что Ахметов владеет, в частности, Новокраматорским машиностроительным заводом, Центральным горно-обогатительным комбинатом, включая пансионат «Горняк», и Харьковским машиностроительным заводом, а Коломойский — организацией «Транспорт логистик».

Также меры будут приняты в отношении бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, которому принадлежит компания «Скай плаза», известная крымчанам как кинотеатр «Сатурн IMAX», и нардепа Нестора Шуфрича, владеющего «Эстейт холдинг груп». Кроме того, национализации подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая Альминский завод строительных материалов и Камыш-Бурунский железорудный комбинат.

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Константинов подчеркнул, что национализация не подразумевает закрытие предприятий — они продолжат работать с новым руководящим составом и администрациями. «Будет проведена процедура их приватизации, и они будут работать в законодательном поле России, оставляя прибыль на территории нашей страны», — заключил он.

15 декабря прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ливадии, национализируют. Тогда же он пояснил, что власти принимают решение о национализации имущества только в том случае, если граждане Украины, которые владеют предприятиями на полуострове, проявляют враждебность по отношению к России.

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Варвара Кошечкина
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