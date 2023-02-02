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12:16, 2 февраля 2023Бывший СССР

В России ответили на идею включить условия Грузии в соглашение Москвы и Киева

Сенатор Карасин: идея Грузии включить ее условия в соглашение Москвы и Киева несерьезная
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Johanna Geron / Reuters

Идея президента Грузии включить условия страны в возможное будущее мирное соглашение Москвы и Киева несерьезная, заявил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на предложение Тбилиси.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила включить уход российских военных из Южной Осетии и Абхазии в возможное будущее мирное соглашение России с Украиной. По ее мнению, если мировое сообщество не потребует от России вывода войск, то «Запад совершит еще одну большую ошибку».

Это искусственное изобретение в голове политика, который слабо себе представляет реалии современного мира

Григорий Карасинпредседатель международного комитета Совфеда

«Дело в том, что если мы будем поднимать досье по этому вопросу, то мы вспомним об агрессии [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили, которая должна получить соответствующую правовую оценку международного сообщества. Одним словом, мы заварим кашу еще на многие годы», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что такой расклад будет не в интересах мировой стабильности. Он также напомнил, что с окончания конфликта прошло уже 15 лет.

«Два независимых государства — Республика Южная Осетия, Республика Абхазия — существуют, развиваются и имеют планы по развитию. Поэтому это возвращение в прошлое искусственно придумывается определенными политиками в Грузии. Я понимаю, что они выбрасывают это наружу, чтобы привлечь внимание к своим интересам. Но это малосерьезно», — подытожил Карасин.

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад намерен превратить Грузию в раздражитель для России. Лавров подчеркнул, что грузинские власти руководствуются национальными интересами в ответ на беспрецедентное давление со стороны Запада, который требует присоединиться к антироссийским санкциям и открыть второй фронт.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Кремль официально признал независимость Южной Осетии и Абхазии.

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Алена Шевченко
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