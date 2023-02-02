Лавров рассказал о предложении России развернуть миссию ОДКБ в Армении

Лавров заявил, что предложение России развернуть миссию ОДКБ в Армении актуально

Предложение России развернуть миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении по-прежнему актуально. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.

«Предложение до сих пор на столе, и если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней быть развернута», — сообщил он.

Ранее МИД России заявил, что появление представителей мониторинговой миссии Европейского союза (ЕС) в Армении (EUMA) привнесет в регион геополитическое противостояние. Согласно заявлению, Ереван не довел до логического конца работу по отправке на границу с Азербайджаном миссии ОДКБ. О создании EUMA стало известно 23 января.

До этого Лавров отметил, что Россия все еще готова отправить миссию ОДКБ на границу Армении и Азербайджана. В конце декабря 2022 года организация отказалась нести ответственность за разрешение ситуации с Лачинским коридором. По словам генсека ОДКБ Станислава Зася, Ереван не обращался с просьбой о помощи.