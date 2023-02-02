Организаторы Олимпийских игр-2024 высказались о допуске россиян на турнир

Организаторы ОИ-2024 заявили о готовности принять позицию МОК по допуску россиян на турнир

Организаторы Олимпийских игр-2024 высказались о допуске российских спортсменов на турнир. Об этом сообщает Reuters.

Организаторы заявили о готовности принять позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по выступлению россиян. «Что касается присутствия российских и белорусских спортсменов на Играх-2024 в Париже, следует напомнить, что система квалификации определяется МОК, Международным паралимпийским комитетом (МПК) и международными федерациями», — подчеркнули они.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго выступила за участие россиян в турнире в нейтральном статусе. «Я думаю, что это время для спортсменов. Их не должны лишать возможности соревноваться», — поделилась она.

25 января в МОК рассказали, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс выступить на международных турнирах получат только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.