Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
Сегодня
16:30 (Мск)
Марина Заневская
Лион
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Сочи
Winline Зимний Кубок РПЛ|1-й тур
Челси
Сегодня
23:00 (Мск)
Фулхэм
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|20-й тур
14:24, 3 февраля 2023Спорт

Месси пожаловался на «убивавших» его на чемпионате мира-2022 журналистов

Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что журналисты «убивали» его во время ЧМ-2022

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пожаловался на давление со стороны журналистов во время чемпионата мира-2022 в Катаре. Его слова приводит Ole.

«Я думаю, люди видели все, с чем я боролся, пытаясь достичь этой цели, думаю, что то, с чем я столкнулся в сборной Аргентины, показалось многим людям несправедливым. Речь не о результатах, а об уровне критики большого количества журналистов, безобразно меня "убивавших"», — заявил Месси. Он добавил, что считает несправедливой критику в адрес команды из-за празднования победы.

В финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком турнира. Французская газета L’Equipe назвала аргентинца спортсменом года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Глава Росгвардии рассказал о росте числа наемников из Европы в зоне СВО
Полицейский-порноактер уволился после разоблачения
Месси пожаловался на «убивавших» его на чемпионате мира-2022 журналистов
В Германии отреагировали на сообщения о плане США по уступкам Украины
В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу
Минфин утроит продажу валюты на фоне сокращения нефтегазовых доходов
В Турции обвинили посла США в Анкаре в попытке взбудоражить страну
В российском регионе мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу в квартире
В Киеве предложили Еврокомиссии еженедельно обсуждать санкции против России
Обнаружено 20 остатков сверхновых звезд с ультрафиолетовым излучением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.