Месси пожаловался на «убивавших» его на чемпионате мира-2022 журналистов

Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что журналисты «убивали» его во время ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пожаловался на давление со стороны журналистов во время чемпионата мира-2022 в Катаре. Его слова приводит Ole.

«Я думаю, люди видели все, с чем я боролся, пытаясь достичь этой цели, думаю, что то, с чем я столкнулся в сборной Аргентины, показалось многим людям несправедливым. Речь не о результатах, а об уровне критики большого количества журналистов, безобразно меня "убивавших"», — заявил Месси. Он добавил, что считает несправедливой критику в адрес команды из-за празднования победы.

В финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком турнира. Французская газета L’Equipe назвала аргентинца спортсменом года.