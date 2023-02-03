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08:08, 4 февраля 2023Спорт

Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки

Александр Овечкин заявил, что не считает возможным побить рекорд Уэйна Гретцки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил шансы побить рекорд бывшего канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Washington Hockey Now.

«Я до сих пор не думаю, что это возможно. Как я уже говорил, я просто иду от матча к матчу, день за днем», — рассказал россиянин. Овечкин также рассказал, что ему нужно обходиться без травм и находиться в хорошей форме.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола. 31 января канадец отказался считать погоню за его рекордом главным событием в карьере Овечкина.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Алексей Гусев
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