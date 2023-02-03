Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки

Александр Овечкин заявил, что не считает возможным побить рекорд Уэйна Гретцки

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил шансы побить рекорд бывшего канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Washington Hockey Now.

«Я до сих пор не думаю, что это возможно. Как я уже говорил, я просто иду от матча к матчу, день за днем», — рассказал россиянин. Овечкин также рассказал, что ему нужно обходиться без травм и находиться в хорошей форме.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола. 31 января канадец отказался считать погоню за его рекордом главным событием в карьере Овечкина.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.