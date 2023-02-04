Байден пообещал «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР в небе над США
Власти США разберутся с китайским аэростатом, зависшим над США
Власти США разберутся с ситуацией с зависшим в небе над страной китайским аэростатом, заявил глава Белого дома Джо Байден. Слова американского президента приводит CNN.
Вопрос о том, нужно ли США стрелять по принадлежащему КНР аэростату, задал Байдену журналист Сэм Фоссум. «Мы разберемся с этим», — пообещал Байден.
Известно, что советники Байдена не рекомендовали президенту сбивать аэростат над территорией страны, поскольку обломки аппарата могут приземлиться на жилые дома.
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Ранее сообщалось, что китайский аэростат, который официальный Вашингтон счел шпионским, могут сбить над Атлантическим океаном. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией.