Байден пообещал «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР в небе над США

Власти США разберутся с китайским аэростатом, зависшим над США

Власти США разберутся с ситуацией с зависшим в небе над страной китайским аэростатом, заявил глава Белого дома Джо Байден. Слова американского президента приводит CNN.

Вопрос о том, нужно ли США стрелять по принадлежащему КНР аэростату, задал Байдену журналист Сэм Фоссум. «Мы разберемся с этим», — пообещал Байден.

Известно, что советники Байдена не рекомендовали президенту сбивать аэростат над территорией страны, поскольку обломки аппарата могут приземлиться на жилые дома.

Ранее сообщалось, что китайский аэростат, который официальный Вашингтон счел шпионским, могут сбить над Атлантическим океаном. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией.