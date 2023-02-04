В Стамбуле задержали 15 сторонников ИГИЛ по подозрению в подготовке терактов

CNN Turk: в Стамбуле задержаны 15 сторонников ИГИЛ по подозрению в подготовке терактов

Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле 15 сторонников ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) по подозрению в подготовке терактов против консульств западных стран и религиозных объектов. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

По его данным, подозреваемые получали инструкции для нападения на консульства Швеции и Нидерландов, а также места поклонения христиан и иудеев в Стамбуле.

Позднее телеканал уточнил, что в ходе расследования было установлено, что таких намерений у задержанных не было. Однако подтвердилась их связь с ИГИЛ. Их дела передали в суд, после слушаний подозреваемые были арестованы и отправлены в тюрьму.

В конце января дипмиссии Великобритании, Германии и Нидерландов в Стамбуле закрылись и перестали принимать посетителей. Такое решение было принято ими после того, как посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула на фоне инцидентов с сожжением Корана в Европе.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в ответ на это заявил, что Запад ведет в отношении Турции психологическую войну. По его мнению, именно Вашингтон финансирует террористические организации. Он призвал американского посла в Анкаре «убрать грязные руки» от страны.

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Ее организатором стал датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. 27 января такую же акцию провели у консульского отдела России в Дании.