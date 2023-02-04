Чемпион мира по хоккею оценил действия выбившего зубы игроку СКА Радулова

Чемпион мира по хоккею Сушинский заявил, что Радулов не хотел выбивать зубы Зыкову

Чемпион мира в составе сборной России по хоккею Максим Сушинский оценил действия форварда «Ак Барса» Александра Радулова, который выбил несколько зубов нападающему СКА Валентину Зыкову. Об этом сообщает RT.

По мнению экс-хоккеиста, игрок казанской команды не хотел травмировать соперника. «Предъявлять ему претензии не за что. Никакой грубости в его действиях не было. Обратите внимание, Александр не поднимал локоть и не совершал движений руками. Как катился, так и катился», — заявил Сушинский. По его мнению, произошедшее можно охарактеризовать как несчастный случай.

Ранее действия Радулова оценил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. По его словам, игрок «Ак Барса» не нарушал правил.

Зыков получил травму 3 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На 24-й секунде встречи игрок петербургского клуба попытался отнять шайбу у Радулова, но тот встретил его силовым приемом, попав плечом в голову. Впоследствии оказалось, что форвард лишился нескольких зубов.