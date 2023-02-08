Названа цель визита Зеленского в Великобританию

Политолог Бышок связал визит Зеленского в Великобританию с обсуждением вопроса коррупции

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию может быть связан с обсуждением вопроса коррупции на фоне предоставления помощи Киеву Западом. Такую цель поездки украинского лидера в Лондон в разговоре с «Лентой.ру» назвал кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Были некоторые недовольства, которые непублично высказывались относительно каких-то возможных коррупционных историй. В частности, с этим связывают отставку и перевод на другую должность министра обороны Украины Алексея Резникова. Я думаю, что, в том числе для прояснения этой ситуации, Зеленский посчитал для себя необходимым помимо всего прочего еще и так публично выступить. В западных демократиях есть небольшая неуверенность в коррупционной устойчивости нынешней Украины. Год назад, когда все стали поддерживать Украину, никто не думал, насколько должным образом все расходуется. Но дальше какие-то вопросы поднимались, и их необходимо в личном порядке каким-то образом проговорить», — объяснил он.

Кроме того, поездка Владимира Зеленского связана с темой всеобъемлющей поддержки Украины ее союзниками, полагает политолог.

Зеленский просто верен себе. Он с самого начала конфликта выступает дистанционно в самых разных местах, перед самыми разными парламентами Станислав Бышок кандидат политических наук

«Если появляется чувство, что все будет в порядке с его безопасностью, он будет выступать там. Великобритания — это один из главных союзников Украины и в плане санкций, и в плане поставок вооружения. В США он уже был, теперь Великобритания, плюс он должен выступить в Брюсселе. В этом смысле ничего принципиально не изменится, потому что есть консенсус западных демократий по поддержке Украины», — заключил Станислав Бышок.

Владимир Зеленский 8 февраля прилетел с официальным визитом в Великобританию. Это его вторая зарубежная поездка после начала военных действий на территории Украины. В декабре 2022 года он посетил США, где провел переговоры в президентом страны Джо Байденом.

В Соединенном Королевстве у политика запланирован прием короля Карла III. Он уже успел встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и главой Генерального штаба Тони Радакином.

Также стало известно о планах украинского президента встретиться с главой Франции Эммануэлем Макроном.