Миграцию первых людей в Америку связали с изменением климата

PNAS: изменение климата позволило древним людям пересечь Берингов пролив

Ученые Университета штата Орегон определили два временных интервала, когда изменение климата позволило древним людям мигрировать из Азии в Северную Америку. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали керны (цилиндрические пробы отложений), собранные в северо-восточной части Тихого океана, а также провели моделирование океанических условий. Оказалось, что в конце последней ледниковой эпохи дважды наступал период, когда наблюдалось сочетание зимнего ледяного покрова и безледных летних условий. Это способствовало миграции людей дальше на юг.

Керны отложений, собранные в заливе Аляска, содержали молекулярные следы водорослей, которые росли вокруг морского льда вдоль береговой линии. В два периода — от 22 тысяч до 24,5 тысячи лет назад и от 14,8 тысячи до 16,4 тысячи лет назад — морской лед присутствовал зимой, в то время как летний период становился все более теплым. Это, вероятно, давало ранним американцам возможность путешествовать вдоль побережья.

Полученные данные согласуются с растущим количеством свидетельств того, что наиболее вероятным путем для первых американцев был тихоокеанский прибрежный маршрут, который использовался до того, как большие ледяные щиты, покрывающие большую часть современной Канады и части США, начали отступать.

Ранние американцы занимали часть Берингии, массива суши в современном Беринговом проливе, который создал мост между Азией и Северной Америкой. Согласно большинству археологических свидетельств, первые народы Америки появились не раньше 13 тысяч лет. Однако новые данные указывают на то, что люди начали прибывать на новый континент задолго до того, как открылся свободный ото льда внутренний коридор.