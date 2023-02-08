Эксперт ООН оценила отстранение россиян от международных турниров

Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией

Специальный докладчик ООН в области культурных прав гречанка Александра Ксантаки оценила отстранение российских спортсменов от международных турниров. Ее слова передает NRK.

Эксперт назвала происходящее прямой дискриминацией по национальному признаку. «Смешивать правительства с отдельными людьми очень и очень плохая идея», — добавила она.

1 февраля эксперты ООН в области прав человека поприветствовали желание Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть возможность допуска атлетов из России к соревнованиям в нейтральном статусе. В МОК отметили, что шанс получить разрешение на выступление смогут только те спортсмены, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации, в том числе лыжные и футбольные, запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.