В России создадут специализированный вертолет с высокой защищенностью

Спецсвязь: в России создадут вертолет с высокой защищенностью для спецзадач

Главный центр специальной связи (Спецсвязь) и авиационная корпорация «Беркут» создадут вертолет с высокой защищенностью экипажа и груза. Об этом сообщили в Спецсвязи, передает ТАСС.

Отмечается, что предприятие подписало соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Беркут» в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации. Соглашение предусматривает взаимодействие в области развития авиационных логистических проектов и сервисов, включая создание специализированного вертолета для выполнения специальных задач по авиационному обслуживанию.

«Сотрудничество с АО "Беркут" позволит расширить потенциал развития грузоперевозок в труднодоступные регионы и районы Крайнего Севера», — приводит пресс-служба слова руководителя Спецсвязи Ивана Гайчени.

Ранее стало известно, что российские специальные подразделения, действующие в Запорожье, усилили транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан».

В ноябре 2022 года заместитель гендиректора «Армокома» Олег Фаустов сообщил, что для российских вертолетчиков за два-три года создадут специализированную броню. В состав комплекса войдут противоосколочный шлем, огнестойкий костюм и бронежилет.