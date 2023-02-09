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10:34, 9 февраля 2023Наука и техника

В России создадут специализированный вертолет с высокой защищенностью

Спецсвязь: в России создадут вертолет с высокой защищенностью для спецзадач

Фото: Telegram-канал СПЕЦСВЯЗЬ

Главный центр специальной связи (Спецсвязь) и авиационная корпорация «Беркут» создадут вертолет с высокой защищенностью экипажа и груза. Об этом сообщили в Спецсвязи, передает ТАСС.

Отмечается, что предприятие подписало соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Беркут» в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации. Соглашение предусматривает взаимодействие в области развития авиационных логистических проектов и сервисов, включая создание специализированного вертолета для выполнения специальных задач по авиационному обслуживанию.

«Сотрудничество с АО "Беркут" позволит расширить потенциал развития грузоперевозок в труднодоступные регионы и районы Крайнего Севера», — приводит пресс-служба слова руководителя Спецсвязи Ивана Гайчени.

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В ноябре 2022 года заместитель гендиректора «Армокома» Олег Фаустов сообщил, что для российских вертолетчиков за два-три года создадут специализированную броню. В состав комплекса войдут противоосколочный шлем, огнестойкий костюм и бронежилет.

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Даниил Иринин
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