Конгрессвумен отбилась от наркомана с помощью горячего кофе

Конгрессвумен Крейг отбилась от нападения в лифте с помощью горячего кофе

Член палаты представителей США Энджи Крейг, демократ от штата Миннесота, подверглась нападению в лифте собственного дома в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел утром в четверг, 9 февраля. По словам 50-летней женщины, неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по подбородку и схватил за горло. Политик сумела дать отпор напавшему, вылив на него кружку горячего кофе, и вызвала полицию.

Конгрессвумен отделалась несколькими синяками. Злоумышленнику удалось сбежать по приезда стражей порядка. Предположительно, он находился под действием наркотиков. Глава штаба Крейг Ник Коу заявил об отсутствии связи между нападением и ее политической деятельностью.

В октябре 2022 года на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение. Злоумышленник Дэвид Депейп ударил мужа политика молотком по голове, после чего пострадавший перенес операцию. Позднее преступник рассказал следователям, что хотел похитить Нэнси Пелоси и сломать ей коленные чашечки. Также он извинился за «недоделанную работу», заявив, что ему следовало получше подготовиться.