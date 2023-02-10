Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 10 февраля 2023Мир

Конгрессвумен отбилась от наркомана с помощью горячего кофе

Конгрессвумен Крейг отбилась от нападения в лифте с помощью горячего кофе

Фото: Reuters

Член палаты представителей США Энджи Крейг, демократ от штата Миннесота, подверглась нападению в лифте собственного дома в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел утром в четверг, 9 февраля. По словам 50-летней женщины, неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по подбородку и схватил за горло. Политик сумела дать отпор напавшему, вылив на него кружку горячего кофе, и вызвала полицию.

Конгрессвумен отделалась несколькими синяками. Злоумышленнику удалось сбежать по приезда стражей порядка. Предположительно, он находился под действием наркотиков. Глава штаба Крейг Ник Коу заявил об отсутствии связи между нападением и ее политической деятельностью.

В октябре 2022 года на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение. Злоумышленник Дэвид Депейп ударил мужа политика молотком по голове, после чего пострадавший перенес операцию. Позднее преступник рассказал следователям, что хотел похитить Нэнси Пелоси и сломать ей коленные чашечки. Также он извинился за «недоделанную работу», заявив, что ему следовало получше подготовиться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Работу танка Т-14 «Армата» в зоне СВО показали на видео
Собачников захотели обязать выкидывать отходы питомцев в бумажные пакеты
Стало известно о готовности Украины ударить британскими ракетами по Крыму
Конгрессвумен отбилась от наркомана с помощью горячего кофе
В США рассказали о шпионском оборудовании китайского аэростата
Осужденный за киберпреступления в США россиянин вернулся в Россию
Министр безопасности Британии обсудит с властями США «грязные деньги» России
Пожилая женщина погибла из-за брошенной в шутку петарды
За результатами диверсии на «Северном потоке» наблюдал американский «разведчик»
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.