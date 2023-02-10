В России отреагировали на планы Украины ударить по Крыму

Депутат Журова назвала планы Киева ударить по Крыму британскими ракетами провокацией

Планы Киева ударить по Крыму британскими ракетами являются провокацией, причем плохой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она также предположила, что утечка данной информации может быть призвана подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в оборонной сфере Украины сообщила, что Киев рассматривает сценарий нанесения удара по Крыму британскими ракетами большой дальности — сейчас в Лондоне обсуждают возможность передачи Киеву ракет Harpoon с дальностью действия 240 километров и ракет Storm Shadow с дальностью полета до 400 километров.

Журова выразила надежду, что это не реалистичный сценарий, а лишь обсуждение, которое ничем не закончится. Во-первых, это территория России, отметила она. Во-вторых, это подразумевает удары по мирным жителям, и ни к чему хорошему не приведет, убеждена парламентарий.

«Они могут сказать, что наша цель будет Севастополь, имеется в виду как порт, но не как город, но мы же понимаем, что это не так. В Донбассе тоже 8 лет никто не обращал внимания, но там хотя бы были ракеты украинские, и они могли всегда сказать, что это мы усмиряем взбунтовавшиеся районы», — высказалась депутат.

Я считаю, что тогда мир и Великобритания дает карт-бланш и причастны к этому Светлана Журова депутат Госдумы

С ее слов, Киев собирался наносить удары по Крыму еще 8 лет назад. Россия это понимала и защитила его.

Приведут ли удары по полуострову британскими ракетами к открытому конфликту с НАТО, сказать сложно, считает Журова. Однако это явно «плохая провокация».

«Сейчас это выходит на публичную площадку, сейчас начнут обсуждать. Это утечка, которая вызовет негодование, я думаю, и у других людей. Может быть, таким образом они хотят подтолкнуть Зеленского к выходу на мирные переговоры, чтобы не доводить до такого, что придется прекрасный, совершенно потрясающий Крым бомбить, превращая его в руины», — поделилась депутат.

Источники Times в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает такой сценарий. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о том, сколько именно ракет может быть отправлено. Гриллс указал на то, что обсуждения ведутся несмотря на опасения, что трансграничные удары могут привести к эскалации конфликта.

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.

Позже зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.