Фитнес-эксперт рассказал о низкоинтенсивной тренировке для снижения веса

Фитнес-эксперт Енг назвал пять упражнений для низкоинтенсивной тренировки на снижение веса

Фитнес-эксперт Энтони Енг рассказал о низкоинтенсивной тренировке для снижения веса. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Енг отмечает, что высокие нагрузки в сочетании с диетой могут стать серьезным стрессом для организма. Он предлагает чередовать высокоинтенсивные занятия и менее активные тренировки. Специалист советует выполнять последовательность из пяти упражнений. Сначала необходимо сделать 30 приседаний, держа гантель двумя руками на уровне груди. Затем выполнить движение «прогулка фермера»: взять в одну руку гантель или гирю, расправить лопатки, сделать несколько коротких шагов вперед, после чего повторить движения, сменив руку.

Эффективным эксперт также назвал упражнение «медвежий шаг». «Встаньте на четвереньки, руки под плечами, а колени под бедрами; держите колени на пару сантиметров над землей. Ползите вперед, делая небольшие шаги», — сказал Енг. Нужно пройти 20 метров, затем сделать еще два подхода.

После этого необходимо встать к стене, вплотную прижавшись к ней спиной, и сделать три подхода по 10 приседаний. Завершить тренировку нужно движением для растяжки и расслабления: сесть на колени, положить корпус на пол, вытянув руки вперед.

9 февраля тренер Эдуард Кузьминов назвал лучшую замену бегу в домашних условиях. Он заявил, что лучше всего высоко поднимать колени. Выполнять упражнение следует в пять кругов по одной минуте, в перерывах имитируя прыжки на скакалке, невысоко подпрыгивая.