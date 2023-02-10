Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:27, 10 февраля 2023Мир

В Британии началась проверка статьи Кларксона о ненависти к Маркл

Британский медиарегулятор начал проверку в отношении скандальной статьи о Меган Маркл

Фото: Globallookpress.com

Британская независимая организация по соблюдению стандартов в прессе (IPSO) приступила к проверке газетной статьи, в которой британский телеведущий Джереми Кларксон резко высказался в адрес жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что регулятор получил более 25,1 тысяч жалоб на публикацию Кларксона. Это стало рекордом за неполных девять лет существования организации. Кроме этого, отдельные жалобы подали два неправительственных общества по защите прав женщин.

17 декабря прошлого года 62-летний Джереми Кларксон в газете The Sun написал, что ненавидит Маркл «на клеточном уровне» и пожелал, чтобы ее провели голой по улицам всех британских городков, а люди кричали ей «позор». Общественность и депутаты потребовали принять меры в отношении журналиста.

Позже Кларксон пообещал впредь осторожнее высказываться в адрес героев своих публикаций и попросил издание снять статью с сайта. Он принес извинения Маркл, однако герцог и герцогиня Сассекские отказались их принимать. The Sun также извинилась за публикацию скандальной статьи. В свою очередь, супруги назвали извинения газеты пиар-ходом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
После взрыва на «Северном потоке» заметили самолет-разведчик США
Перечислены самые нелюбимые этапы секса
В Николаеве польских наемников обвинили в изнасиловании девочки
Онколог оценил вероятность развития рака из-за COVID-19
Мужчина взял в руки заряжающийся телефон и умер от удара током
Дерматолог объяснил связь недосыпа с болезнями кожи
МЧС уточнило число жертв в результате взрыва газа в Новосибирске
Американский ветеран возмутился реакцией на взрывы на «Северных потоках»
Адвокат назвал самый надежный способ взыскать алименты с самозанятого
Изучено влияние фталатов на здоровье женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.