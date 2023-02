Тренер назвал способ удержать результат после похудения

Тренер назвал растяжку способом удержать результат после похудения

Тренер Тайлер Рид назвал способы удержать результат после похудения. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист отметил, что на снижение веса напрямую влияет качество сна, так как нехватка отдыха усиливает чувство голода. Для улучшения самочувствия Рид советует делать 15-минутный комплекс упражнений на растяжку, который также благоприятно повлияет на состояние мышц. Для этого тренер предлагает выполнять движения на растяжение мышц бедер, ягодиц и подколенных сухожилий в течение 60-90 секунд. Также расслабиться поможет «поза ребенка»: для этого необходимо сесть на колени, положить корпус на пол, вытянув руки вперед.

Кроме того, за два-три часа до сна Рид советует приглушить свет, отключить все гаджеты и выполнить два-три подхода упражнений на дыхание животом, лежа на спине. «Глубоко вдохните через нос, расширяя грудь, диафрагму и живот. Выдыхайте в среднем темпе и позвольте груди и животу естественным образом опуститься, когда воздух покинет ваши легкие», — пояснил Рид.

