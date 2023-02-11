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17:47, 11 февраля 2023Спорт

Мамаев оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы

Футболист Мамаев заявил, что тюрьма не дала ему ничего хорошего, в ответ на слова Кокорина

Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Российский футболист Павел Мамаев оценил высказывание форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Его слова приводит «Матч ТВ».

«На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял», — заявил спортсмен. При этом он подчеркнул, что каждый имеет право на свое мнение.

Ранее 11 февраля Мамаев объявил об уходе из спорта. Он объяснил решение тем, что хочет больше времени проводить с семьей.

1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Анастасия Борисова
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