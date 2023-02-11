Родители заступились за учительницу после поножовщины среди школьниц в Химках

Родители попросили не увольнять учительницу пятиклассницы, напавшей на сверстницу с ножом

Родители учеников лицея в подмосковных Химках, где училась пятиклассница, нанесшая сверстнице более 20 ножевых ударов, обратились с просьбой не увольнять классного руководителя напавшей. Об этом сообщается в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

Сообщается, что родители учащихся создали интернет-петицию, которую уже подписали более шести тысяч человек. Они продолжают сбор подписей, чтобы восстановить в должности учителя Ольгу Маслову. Отмечается, что многие неравнодушные жители столицы пришли к школе, чтобы лично поставили свою подпись. По словам родителей, после случившегося женщину заставили уйти из учебного учреждения.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», родители опасаются, что учителю может грозить пять лет лишения свободы за халатность, однако в региональном СУ СК эту информацию опровергли.

Ранее сообщалось, что пострадавшая при нападении сверстницы школьница из подмосковных Химок идет на поправку. «Раны постепенно заживают, будем надеяться, что не потребуется пластическая хирургия, потому что очень много ран на лице, и девочка за это переживает», — сказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

7 февраля в Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу в туалете. Девочка нанесла пострадавшей более 20 ударов в голову и грудь, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Нож школьница принесла с собой из дома.