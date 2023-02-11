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12:18, 11 февраля 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказал о тренировке на улице зимой для снижения веса

Фитнес-эксперт назвал прогулки зимой отличным способом похудеть без интенсивных нагрузок

Фото: Carl Barcelo / Unsplash

Фитнес-эксперт Энтони Енг рассказал об эффективной интервальной тренировке на улице для снижения веса. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист назвал активные прогулки зимой отличным способом снизить вес без интенсивных нагрузок, а также улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и психологическое здоровье.

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«Первые пять-десять минут ходите в обычном темпе, чтобы разогреть тело и суставы. Затем одну минуту ходите так быстро, как только можете, не переходя на бег. Одну минуту — в обычном темпе», — объясняет Енг. Необходимо сделать три подхода.

Далее специалист советует на протяжении 15 секунд делать выпады или приседания с отягощением, после чего ходить с комфортной скоростью еще 45 секунд. Повторить эту последовательность нужно пять раз. Затем Енг предлагает чередовать активный шаг (две минуты) и спокойный (одну минуту) еще три раза. Завершить прогулку нужно пятиминутной ходьбой в спокойном темпе и несколькими упражнениями на растяжку. Всего для этой тренировки потребуется 35 минут на свежем воздухе.

Ранее мастер спорта по легкой атлетике Максим Бабенко-Кудрявцев в комментарии «Ленте.ру» дал совет по выбору экипировки для зимних пробежек. «Понадобятся термобелье, влагоотводящие вещи, специальные легкие, но теплые головные уборы. Обувь для бега зимой отличается более плотными материалами, более высокой платформой и протектором подошвы», — рассказал спортсмен.

Андрей Стрельцов
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