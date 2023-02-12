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13:33, 12 февраля 2023Мир

Российский школьник с матерью погибли во время землетрясения в Турции

Проходящий лечение в Турции российский школьник с матерью погибли во время землетрясения

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

В Турции во время землетрясения погибла россиянка Эйлем Каблан и ее сын Алим. Об этом сообщается на официальном сайте школы, где учился подросток.

Рязанский семиклассник Алим проходил в Турции лечение, когда в стране произошел катаклизм. Спасти их не удалось.

Ранее сообщалось, что погибшую при землетрясении семью россиян из четырех человек похоронили в турецком городе Хатае. Посольство России эвакуировало группу россиян из 39 человек домой.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его назвали самым сильным с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Число жертв землетрясений превысило 24 тысяч человек.

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Илона Палей
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