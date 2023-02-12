Камила Валиева заявила, что ожидает международного суда по делу о допинге на Играх-2022

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о расследовании дела о допинге на Олимпийских играх 2022 года. Ее слова доступны наYouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

«Все еще в ожидании, так как еще должен пройти международный суд», — заявила Валиева и добавила, что пока больше ничего не может про это сказать.

14 января Российское антидопинговое агентство лишило Валиеву золотой медали чемпионата России-2022. При этом организация проинформировала Всемирное антидопинговое агентство о том, что спортсменка не нарушала антидопинговые правила.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.