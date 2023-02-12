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10:09, 12 февраля 2023Спорт

Волкановски объяснил поражение от Махачева

Чемпион UFC Волкановски заявил, что Ислам Махачев был не так силен в бою, как ожидалось

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски объяснил поражение от россиянина Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит официальный YouTube-канал промоушена.

«Мы все увидели, что дело не в силе, не в мощи. Дело в технике, навыках и подготовке. У него было преимущество в весе, глупо отрицать. Но я проиграл не потому, что он весил немного больше», — заявил австралиец. Он добавил, что Махачев был не так силен, как ожидалось.

Махачев также оценил выступление австралийца в этом поединке. «Это такой маленький, но очень жесткий соперник. Меня удивило, насколько он был готов. Я думал, на настиле все будет гораздо легче», — отметил россиянин.

Ранее в воскресенье, 12 февраля, Махачев победил Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Таким образом, он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях. Австралиец проиграл в UFC впервые с 2013 года.

Ксения Курашкина
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