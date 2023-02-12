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13:36, 12 февраля 2023Спорт

В Австралии поддержали допуск россиян к Олимпиаде-2024

Министр спорта Австралии Уэллс поддержала допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министр спорта Австралии Аника Уэллс прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. Ее слова приводит Inside the Games.

«Мы поддерживаем план МОК по изучению возможности допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в строгих условиях нейтралитета», — отметила Уэллс. Она добавила, что уважение прав человека и мирные отношения между народами составляют основу международного спорта.

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10 февраля министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила о создании группы из 35 стран, выступающих против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года. По ее словам, в число этих государств входят Франция, Япония, Великобритания, США и Германия.

25 января МОК опубликовал заявление о необходимости рассмотреть возможность возвращения россиян на международные турниры в нейтральном статусе. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление смогут только те спортсмены, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Ксения Курашкина
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