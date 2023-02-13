Собчак прокомментировала снятие Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Журналистка Собчак прокомментировала снятие Лии Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала снятие народной артистки России Лии Ахеджаковой с репертуара «Современника». Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, руководство театра уволило «великую и уже немолодую актрису».

О снятии Ахеджаковой с репертуара театра «Современник» стало известно 8 февраля. Из репертуара учреждения была убрана последняя постановка с участием актрисы, которая проработала в театре 50 лет, под названием «Игра в джин». О снятии спектакля артистке рассказал директор «Современника» Юрий Кравец. Ахеджакова отметила, что не знает инициаторов снятия постановок с ее участием из репертуара театра.

Актер и режиссер Александр Молочников, актриса Алена Хмельницкая, а также актриса Мария Миронова осудили снятие Ахеджаковой с репертуара «Современника».