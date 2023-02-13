Трусова высказалась об истерике после серебра на Олимпиаде в Пекине

Трусова призналась, что плачет при пересмотре своей реакции на серебро ОИ-2022 в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об эмоциях после Олимпийских игр-2022 в Пекине. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Бывает, я пересматриваю прокат. Когда пересматриваю свою реакцию, конечно, я плачу», — призналась спортсменка. Она отметила, что не хотела, чтобы ее истерика была запечатлена. Трусова объяснила, что в тот момент ей было обидно, что затраченные на подготовку и прокат силы не привели к желаемому результату.

На Играх в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Во время соревнований она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. После проката Трусова разрыдалась и заявила, что ненавидит фигурное катание.

Помимо олимпийского серебра, на счету Трусовой две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира. Также она дважды выигрывала юниорский чемпионат мира.