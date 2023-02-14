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19:41, 14 февраля 2023Мир

Экс-госсекретарь США осудил реакцию Байдена на инцидент с китайским аэростатом

Экс-госсекретарь США Помпео назвал ошибкой действия Байдена в ситуации с аэростатом КНР

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

То, как администрация президента США Джо Байдена отреагировала на появление в небе над страной китайского аэростата, стало большой ошибкой. Так об инциденте высказался бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Hill.

«Весь мир смотрел, как медленно двигавшийся воздушный шар пролетал через Монтану, Канзас, Южную Каролину, а США ничего не делали. Я не могу себе представить, чтобы риск падения каких-то обломков над таким местом, как Монтана (где мало густонаселенных мест — прим. «Ленты.ру»), оказался выше риска нашего мирового позора», — осудил произошедшее он.

Политик убежден, что бездействие США в этой ситуации дало КНР огромное геополитическое преимущество.

В начале февраля в Пентагоне заявили, что военные США уже несколько дней отслеживают в воздушном пространстве страны, предположительно, китайский разведывательный шар. 4 февраля объект был сбит. В Китае отмечали, что речь идет о метеорологическом зонде, который по ошибке оказался в небе над страной.

Позже в воздушном пространстве США были сбиты еще два объекта, а также один — в небе над Канадой.

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Полина Матюхина
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