Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
15:00 (Мск)
Ботик ван де Зандсхулп
Роттердам
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Байер
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:03, 16 февраля 2023Спорт

Вирусолог назвала возможные причины тяжелого состояния Костомарова

Врач Малинникова назвала возможной причиной тяжелого состояния Костомарова переохлаждение

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Врач-вирусолог Елена Малинникова назвала возможные причины тяжелого состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Ее слова передает РИА Новости.

«У каждого человека есть свои индивидуальные особенности переносимости инфекции, может быть, это перенапряжение, переохлаждение, и организм не справился», — предположила специалист. Она отметила, что даже при небольшой инфекции случаются осложнения, поэтому говорить об обнаружении у фигуриста какого-то особого вируса нельзя.

Ранее в четверг, 16 февраля, врач клиники в Коммунарке Денис Проценко сообщил о значительном улучшении состояния Костомарова. Медик уточнил, что у 46-летнего спортсмена начинает восстанавливаться работа внутренних органов, спортсмен уже несколько дней дышит самостоятельно.

До этого стало известно, что фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и аппарату для насыщения крови кислородом.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Суркова о Минских соглашениях
Шторм вынес на пляж Сочи смытые в море вместе с людьми автомобили
В Хорватии произошло землетрясение
Лукашенко заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии
Netflix анонсировал документальный фильм о Pornhub
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о выполнившем задачу подбитом бомбардировщике
Внебрачного сына Жириновского арестовали после драки с полицейским
Джигана заметили возле психиатрической клиники в Москве
Мэр пригласил Брыльску в Новосибирск после ее высказывания о «россиянах в говне»
Туристам на Бали ограничат доступ к одной известной достопримечательности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.