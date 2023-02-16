Вирусолог назвала возможные причины тяжелого состояния Костомарова

Врач Малинникова назвала возможной причиной тяжелого состояния Костомарова переохлаждение

Врач-вирусолог Елена Малинникова назвала возможные причины тяжелого состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Ее слова передает РИА Новости.

«У каждого человека есть свои индивидуальные особенности переносимости инфекции, может быть, это перенапряжение, переохлаждение, и организм не справился», — предположила специалист. Она отметила, что даже при небольшой инфекции случаются осложнения, поэтому говорить об обнаружении у фигуриста какого-то особого вируса нельзя.

Ранее в четверг, 16 февраля, врач клиники в Коммунарке Денис Проценко сообщил о значительном улучшении состояния Костомарова. Медик уточнил, что у 46-летнего спортсмена начинает восстанавливаться работа внутренних органов, спортсмен уже несколько дней дышит самостоятельно.

До этого стало известно, что фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и аппарату для насыщения крови кислородом.