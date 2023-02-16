В ООН ответили на призывы исключить Россию из организации

Дюжаррик: исключение России из ООН не будет содействовать долгосрочному поиску мира

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на призывы исключить Россию из организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ООН не считает, что исключение каких-либо стран из организации способствовало бы поиску долгосрочного мира.

26 декабря министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. «У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще?» — заявил он.

В то же время власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Однако, отвечая на вопрос о приглашении России на саммит, Кулеба сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

