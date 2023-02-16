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21:31, 16 февраля 2023Мир

В ООН ответили на призывы исключить Россию из организации

Дюжаррик: исключение России из ООН не будет содействовать долгосрочному поиску мира

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на призывы исключить Россию из организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ООН не считает, что исключение каких-либо стран из организации способствовало бы поиску долгосрочного мира.

26 декабря министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. «У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще?» — заявил он.

В то же время власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Однако, отвечая на вопрос о приглашении России на саммит, Кулеба сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».

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Марина Совина
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