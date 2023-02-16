Дубль и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Форвард Артемий Панарин оформил дубль и помог «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей. Победить «Рейнджерс» помогли Крис Крайдер, К'Андре Миллер и Мика Зибанежад, на счету которого дубль. В составе команды также оформил дубль и отдал результативную передачу российский форвард Артемий Панарин.

13 февраля Панарина признали первой звездой недели в НХЛ. За четыре матча с 6 по 12 февраля он набрал девять очков, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. В матче против «Каролины Харрикейнс» хоккеист впервые в карьере в НХЛ оформил покер, за что был назван первой звездой встречи и игрового дня.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет.