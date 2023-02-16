Байден высказался о принадлежности сбитых над США летательных аппаратов

Байден: ничто не указывает, что сбитые аппараты относятся к разведывательным программам

Президент США Джо Байден в ходе выступления по инцидентам с летательными аппаратами в небе над США и Канадой высказался о принадлежности воздушных объектов. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, ничто не указывает на то, что сбитые объекты имеют отношение к разведывательным программам какой-либо страны.

«Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто, ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран», — заявил Байден.

Выступление главы Белого дома было анонсировано ранее, оно не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам за день.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

