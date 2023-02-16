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20:11, 16 февраля 2023Мир

США подозревали китайские шары в сборе разведданных

Кирби: США не исключали, что китайские летательные объекты могли собирать разведданные

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США подозревали, что сбитые летательные аппараты могли собирать разведданные, однако эта версия позже не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби.

По словам Кирби, военные эксперты порекомендовали президенту США Джо Байдену сбить неопознанные объекты и назвали две причины. «Во-первых, мы не могли исключить того, что они потенциально являлись разведывательными аппаратами, а во-вторых, маршрут их полета в определенных случаях мог пролегать над потенциально чувствительными объектами», — объяснил представитель Белого дома.

Кирби рассказал, что впоследствии стало ясно, что сбитые так называемые китайские шары не имели военного назначения, а скорее всего предназначались для научно-исследовательских целей.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

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Варвара Кошечкина
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