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12:46, 17 февраля 2023Спорт

Еще одна европейская страна бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за России

Польша присоединилась к бойкоту ЧМ по боксу из-за участия россиян с флагом и гимном

Фото: Payam Tahery / Unsplash

Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира по боксу 2023 года из-за участия в нем российских спортсменов с флагом и гимном. Об этом сообщает Sport.pl.

«Мы последовательны в своих действиях. Мы одними из первых решили бойкотировать соревнования, где примут участие граждане России и Беларуси», — заявил вице-президент Польской ассоциации бокса Мачей Демель.

Ранее стало известно, что еще несколько европейских стран, среди которых Швеция, Чехия и Великобритания, а также США и Канада приняли решение пропустить турнир. «Участие в чемпионате мира нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета (МОК), подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности», — объяснили свою позицию в американской команде.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Дарья Коршунова
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