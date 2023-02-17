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12:12, 17 февраля 2023Наука и техника

Российский топливозаправщик с дополнительной защитой попал на видео

Минобороны России показало работу топливозаправщика КамАЗ с дополнительной защитой

Минобороны России показало работу специалистов службы горюче-смазочных материалов подразделений материально-технического обеспечения Западного военного округа в зоне проведения спецоперации. Военные использовали топливозаправщик с дополнительной защитой. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что цепочка доставки горючего на передний край начинается в тыловой зоне проведения спецоперации. На записи видно, как топливозаправщик КамАЗ наполняют горючим. После этого машина осуществила заправку танка Т-72.

Кабину топливозаправщика оснастили откидными бронелистами, которые могут улучшить баллистическую защиту. Также топливозаправщик получил решетчатые экраны, которыми окружили цистерну.

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В сентябре 2022 года начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков писал, что участвующие в спецоперации бронетранспортеры и боевые машины пехоты получили комплекты дополнительной защиты.

В августе на форуме «Армия-2022» показали грузовик К-5350 с бронированной кабиной. Полноприводная машина получила двигатель мощностью 300 лошадиных сил. Также на форуме представили бронеавтомобиль «Ахмат», который разработали с учетом опыта спецоперации.

Даниил Иринин
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