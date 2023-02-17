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20:46, 17 февраля 2023Спорт

В Австралии отказались начать расследование по делу Махачева

Австралийская комиссия единоборств отказалась начать расследование по делу Махачева
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Австралийская комиссия единоборств отказалась начать расследование по делу о возможном нарушении антидопинговых правил российским бойцом смешанного стиля (ММА) Исламом Махачевым. Об этом сообщает MMA News.

«У нас нет убедительных доказательств того, что какой-либо спортсмен на турнире UFC 284 нарушил правила Всемирного антидопингового агентства (WADA) или Комиссии», — сказано в заявлении организации. Уточняется, что разбирательство не начнут до тех пор, пока кто-нибудь не подаст официальную жалобу на россиянина или не предоставит достоверные данные, подтверждающие его вину.

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13 февраля новозеландский боец Дэн Хукер рассказал, что Махачев обращался к медикам в Австралии, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такие же претензии в адрес россиянина высказал австралиец Александр Волкановски.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

Ксения Курашкина
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