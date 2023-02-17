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02:46, 17 февраля 2023Мир

Опубликованы новые свидетельства о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Журналист из США Джон Дуган опубликовал новые свидетельства по делу о подрыве Nord Stream
СюжетУчения НАТО:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Американские водолазы с глубоководным оборудованием приняли участие в прошлогодних учениях НАТО в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом говорится в анонимном письме, которое получил американский журналист Джон Дуган. Текст сообщения с новыми свидетельствами о причастности США к подрыву «Северных потоков» опубликовало РИА Новости.

Анонимный источник в качестве доказательств предоставил фотографии с места учений и документы, однако попросил не распространять их, опасаясь за раскрытие своей личности. Журналист пытался связаться с автором, но ему это не удалось.

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Ход событий

По информации источника, в июне 2022 года он принимал участие в учениях Baltops. 15 июня на вертолете прибыла группа американцев в гражданском. Автору письма назвал странными их прически, усы и бороды, а также отсутствие именных жетонов. Дайверов встречали группа людей в штатском и вице-адмирал шестого флота Военно-морских Сил (ВМС) США.

Уточняется, что у прибывших были ребризеры МК-29, а также другое оборудование, которое не применяют обычные военно-морские подразделения. Помимо этого, у них были небольшие ящики. Водолазы говорили об участии в учениях по разминированию, целью которых было найти и обезвредить противокорабельные мины.

Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой более чем на шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум

Отрывок анонимного письма

После американцы вернулись без ящиков, после чего их забрал вертолет. Командующий шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк перед началом учений рассказывал, что в программу входит отработка подводного минирования. Однако Дуган не смог подтвердить личность вице-адмирала, о котором говорится в письме из-за того, что с автором письма связаться не удалось.

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Диверсии на «Северных потоках»

В сентябре на нитках газопроводов «Северный поток» в ходе диверсии произошло два взрыва, их общая мощность составила почти одну тысячу килограммов тротила.

Сообщается, что к этому выводу пришли в ходе промежуточных консультаций касательно ЧП, которые проходили с представителями НАТО вечером 28 сентября. Источники в МИД Дании утверждают, что участники группы обвинили Россию в произошедшем, но не стали отражать это в официальном заявлении из-за отсутствия «дополнительных доказательств». НАТО назвало это ЧП направленной диверсией.

Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищать других от силового использования энергии и другой гибридной тактики, будь то со стороны страны или негосударственных акторов. Любая намеренная атака на критическую инфраструктуру союзников повлечет за собой единый и решительный ответ

НАТО

Расследование Сеймура Херша

8 февраля американский правозащитник, публицист Сеймур Херш опубликовал статью с доказательствами причастности США к диверсии на «Северных потоках». По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

Херш подчеркнул, что разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Кроме того, в обсуждении участвовали государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд. Отмечается, что президент США Джо Байден был в курсе проведения операции.

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Правозащитник выдвинул аналогичную версию, что диверсию замаскировали под учения BALTOPS 2022, а место для минирования американцы выбрали заранее совместно с норвежскими военными моряками. Взрывчатку заложили водолазы под видом элемента учений, уточнил он.

Реакция США

Белый дом заявлял о безосновательности обвинений во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Представитель Госдепартамента Нед Прайс добавил, что Вашингтон продолжит тесную координацию со своими европейскими друзьями. По его словам, Штаты окажут поддержку расследованиям Европы, а также будет предпринимать усилия для укрепления ее энергетической независимости.

Мы говорили, что это была диверсия

Нед ПрайсОфициальный представитель Госдепартамента США

Комментируя расследование Херша, Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков». По словам чиновника, подобные заявления о причастности США к взрывам газопровода являются «чистой дезинформацией».

Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется

Нед ПрайсОфициальный представитель Госдепартамента США

В конце января немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что расследование диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» все еще не закончено.

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Юлия Мискевич
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