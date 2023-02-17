Опубликованы новые свидетельства о причастности США к подрыву «Северных потоков»
Американские водолазы с глубоководным оборудованием приняли участие в прошлогодних учениях НАТО в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом говорится в анонимном письме, которое получил американский журналист Джон Дуган. Текст сообщения с новыми свидетельствами о причастности США к подрыву «Северных потоков» опубликовало РИА Новости.
Анонимный источник в качестве доказательств предоставил фотографии с места учений и документы, однако попросил не распространять их, опасаясь за раскрытие своей личности. Журналист пытался связаться с автором, но ему это не удалось.
Ход событий
По информации источника, в июне 2022 года он принимал участие в учениях Baltops. 15 июня на вертолете прибыла группа американцев в гражданском. Автору письма назвал странными их прически, усы и бороды, а также отсутствие именных жетонов. Дайверов встречали группа людей в штатском и вице-адмирал шестого флота Военно-морских Сил (ВМС) США.
Уточняется, что у прибывших были ребризеры МК-29, а также другое оборудование, которое не применяют обычные военно-морские подразделения. Помимо этого, у них были небольшие ящики. Водолазы говорили об участии в учениях по разминированию, целью которых было найти и обезвредить противокорабельные мины.
Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой более чем на шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум
После американцы вернулись без ящиков, после чего их забрал вертолет. Командующий шестым флотом вице-адмирал Юджин Блэк перед началом учений рассказывал, что в программу входит отработка подводного минирования. Однако Дуган не смог подтвердить личность вице-адмирала, о котором говорится в письме из-за того, что с автором письма связаться не удалось.
Диверсии на «Северных потоках»
В сентябре на нитках газопроводов «Северный поток» в ходе диверсии произошло два взрыва, их общая мощность составила почти одну тысячу килограммов тротила.
Сообщается, что к этому выводу пришли в ходе промежуточных консультаций касательно ЧП, которые проходили с представителями НАТО вечером 28 сентября. Источники в МИД Дании утверждают, что участники группы обвинили Россию в произошедшем, но не стали отражать это в официальном заявлении из-за отсутствия «дополнительных доказательств». НАТО назвало это ЧП направленной диверсией.
Мы как союзники обязались готовиться, сдерживать и защищать других от силового использования энергии и другой гибридной тактики, будь то со стороны страны или негосударственных акторов. Любая намеренная атака на критическую инфраструктуру союзников повлечет за собой единый и решительный ответ
Расследование Сеймура Херша
8 февраля американский правозащитник, публицист Сеймур Херш опубликовал статью с доказательствами причастности США к диверсии на «Северных потоках». По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.
Херш подчеркнул, что разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Кроме того, в обсуждении участвовали государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд. Отмечается, что президент США Джо Байден был в курсе проведения операции.
Правозащитник выдвинул аналогичную версию, что диверсию замаскировали под учения BALTOPS 2022, а место для минирования американцы выбрали заранее совместно с норвежскими военными моряками. Взрывчатку заложили водолазы под видом элемента учений, уточнил он.
Реакция США
Белый дом заявлял о безосновательности обвинений во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Представитель Госдепартамента Нед Прайс добавил, что Вашингтон продолжит тесную координацию со своими европейскими друзьями. По его словам, Штаты окажут поддержку расследованиям Европы, а также будет предпринимать усилия для укрепления ее энергетической независимости.
Мы говорили, что это была диверсия
Комментируя расследование Херша, Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков». По словам чиновника, подобные заявления о причастности США к взрывам газопровода являются «чистой дезинформацией».
Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется
В конце января немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что расследование диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» все еще не закончено.