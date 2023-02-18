В США не нашли обломки сбитых на Аляске воздушных объектов
Североамериканское командование противовоздушной обороны сообщило, что не нашло обломки сбитых на Аляске и озере Гурон 10 и 12 февраля воздушных объектов, передает РИА Новости.
«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов», — отмечается в заявлении.
Представители командования ПВО указали, что глава Пентагона согласился с рекомендацией о завершении поисков. После этого в районе будут отменены меры безопасности, включающие запрет на полеты гражданской авиации.
4 февраля военные США уничтожили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля они сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской.
Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней над озером Гурон.