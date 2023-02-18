Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 18 февраля 2023Мир

В США не нашли обломки сбитых на Аляске воздушных объектов

Североамериканское командование ПВО не нашло обломки сбитых на Аляске воздушных объектов

Фото: Unsplash.com

Североамериканское командование противовоздушной обороны сообщило, что не нашло обломки сбитых на Аляске и озере Гурон 10 и 12 февраля воздушных объектов, передает РИА Новости.

«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов», — отмечается в заявлении.

Представители командования ПВО указали, что глава Пентагона согласился с рекомендацией о завершении поисков. После этого в районе будут отменены меры безопасности, включающие запрет на полеты гражданской авиации.

4 февраля военные США уничтожили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля они сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской.

Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней над озером Гурон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские военные заявили о ликвидации украинской женщины-снайпера в ЛНР
В США не нашли обломки сбитых на Аляске воздушных объектов
В США осудили умалчивание о «ядерном ударе» в Огайо
Шольц упрекнул союзников Германии за позицию по поставкам танков Киеву
Экономист высказался о будущем курса доллара
Назван главный московский пельменный тренд
Врачи озвучили версии развития тяжелого состояния у фигуриста Костомарова
В США заявили о возможном консенсусе между Россией и Украиной по Крыму
В Китае рассказали о стратегической самостоятельности Евросоюза
В России заявили о связи ситуации на Украине с результатами выборов в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.