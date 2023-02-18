В США не нашли обломки сбитых на Аляске воздушных объектов

Североамериканское командование ПВО не нашло обломки сбитых на Аляске воздушных объектов

Североамериканское командование противовоздушной обороны сообщило, что не нашло обломки сбитых на Аляске и озере Гурон 10 и 12 февраля воздушных объектов, передает РИА Новости.

«Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов», — отмечается в заявлении.

Представители командования ПВО указали, что глава Пентагона согласился с рекомендацией о завершении поисков. После этого в районе будут отменены меры безопасности, включающие запрет на полеты гражданской авиации.

4 февраля военные США уничтожили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля они сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской.

Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней над озером Гурон.