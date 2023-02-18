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18:13, 18 февраля 2023Мир

Жена Бута отреагировала на признание россиянина Клюшина виновным в США

Жена Бута Алла: признанного виновным в США россиянина Клюшина ожидает поддержка

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Признанного виновным в США россиянина Владислава Клюшина ожидает поддержка от российского посольства и консульства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, опираясь на свой опыт, жена Виктора Бута Алла.

14 февраля стало известно, что суд присяжных в США признал россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, а именно в сговоре с целью получения незаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, а также мошенничестве.

К сожалению, сейчас мы не держим связь с осужденными в США россиянами, потому что очень сложный период: адаптация у Виктора, много дел и встреч. Но я продолжаю следить за ситуацией

Алла Бутжена Виктора Бута

«В данном случае, к сожалению, повлиять на решение американского суда, тем более суда присяжных, практически невозможно. Понятно, что, сталкиваясь с русофобией и распространением в СМИ лживой информации о российском бизнесе, никто не сомневался, что присяжные признают Клюшина виновным», — сообщила Алла Бут.

Алгоритм действий

Собеседница «Ленты.ру» рассказала о том, какой алгоритм действий со стороны России ожидает признанного виновным в США Клюшина. «Это всесторонняя поддержка со стороны российского посольства и консульства, которые, я уверена, поддерживают связь как с заключенными, так и с родственниками», — добавила она.

Сейчас надо ждать окончательного решения о сроке, который будет вынесен Клюшину судом присяжных и утвержден судом

Алла Бутжена Виктора Бута

«Потом уже, я уверена, подключатся правозащитники, которые мне также помогали в обращениях к правительству России и в бюро тюрем США. Потому что возникает множество моментов, например, о перечислении денежных средств заключенному, чтобы он мог приобретать товары в тюремном магазине. Но это уже после того, как он будет переведен в то место, где будет отбывать срок», — поведала супруга Виктора Бута.

Также Алла Бут напомнила, что и другие граждане России признаны виновными в киберпреступлениях в США. «Там находится еще несколько российских граждан с резонансными делами. Их обвинения со стороны США также связаны с криптовалютой и киберпреступлениями», — заключила она.

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Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. По данным США, бизнесмен и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на секретные данные.

Вместе с ним по делу проходят Иван Ермаков, Николай Румянцев, Михаил Ирзак и Игорь Сладков, которым также были ранее предъявлены обвинения.

Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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Алена Шевченко
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