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22:06, 19 февраля 2023Спорт

В UFC отреагировали на обвинения Махачева в жульничестве

Вице-президент UFC Новицки заявил, что доказательств против бойца MMA Ислама Махачева нет

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вице-президент UFC Джефф Новицки отреагировал на обвинения российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева в жульничестве. Его слова приводит Sportskeeda.

Новицки подчеркнул, что Австралийская комиссия единоборств (АКЕ) не нашла доказательств против спортсмена. Он обратил внимание на то, что у АКЕ есть правило, которое запрещает капельницы для регидратации организма. «Так что не имел бы значения объем капельницы, не имело бы значение наличие медицинского назначения», — заявил представитель UFC.

13 февраля новозеландский боец Дэн Хукер рассказал, что Махачев обращался к медикам в Австралии, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами UFC. Такие же претензии в адрес россиянина высказал его соперник австралиец Александр Волкановски. Американское антидопинговое агентство отказалось расследовать обвинения в отношении бойца.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Анастасия Борисова
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