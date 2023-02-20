Тренер назвал правильный способ ежедневно заниматься спортом

Тренер назвала кардиотренировки в умеренном темпе безопасными для ежедневных занятий

Тренер Жаклин Крокфорд назвала правильный способ ежедневно заниматься спортом. Ее слова приводит Shape.

По словам специалиста, кардиотренировки в умеренном темпе можно проводить всю неделю. Для этого подойдут езда на велосипеде или бег.

Ученый-физиолог Нил Пир добавил, что к безопасному типу нагрузок на каждый день относятся упражнения, которые задействуют несколько групп мышц, — например, берпи. Он пояснил, что активно прорабатывать одни и те же мышцы два дня подряд не рекомендуется, поскольку организму необходимо 48 часов на восстановление. Чтобы не делать перерыв в занятиях, Пир посоветовал менять область воздействия: в один день нагружать ноги, в другой — руки и плечевой пояс и так далее.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.