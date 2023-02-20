В ФРГ заявили об отсутствии сведений о военной помощи Китая России

Власти ФРГ понадеялись, что Китай не будет поставлять России летальное оружие

У ФРГ отсутствуют сведения о военной помощи Китая России. Вместе с тем власти рассчитывают, что КНР не станет поставлять летальное оружие. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Такой информации у нас нет, но, несмотря на это, мы, конечно, приняли к сведению заявления [госсекретаря США] Энтони Блинкена, с определенной степенью беспокойства. Но в настоящий момент у нас нет никаких доказательств этому», — отметил он.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский также усомнился в том, что Москва получает от Пекина военную помощь. По словам главы государства, он лично обращался к китайским политикам с просьбой не оказывать никакой поддержки России в боевых действиях против своей страны.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что поставки Китаем оружия для Вооруженных сил России станут красной линией в отношениях с США. Она указала, что госсекретарь США Энтони Блинкен ясно дал понять Китаю о последствиях подобных решений.

В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не принимает критику США по китайско-российским отношениям.