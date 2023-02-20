Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 20 февраля 2023Мир

В ФРГ заявили об отсутствии сведений о военной помощи Китая России

Власти ФРГ понадеялись, что Китай не будет поставлять России летальное оружие

Фото: Michele Tantussi / Reuters

У ФРГ отсутствуют сведения о военной помощи Китая России. Вместе с тем власти рассчитывают, что КНР не станет поставлять летальное оружие. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Такой информации у нас нет, но, несмотря на это, мы, конечно, приняли к сведению заявления [госсекретаря США] Энтони Блинкена, с определенной степенью беспокойства. Но в настоящий момент у нас нет никаких доказательств этому», — отметил он.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский также усомнился в том, что Москва получает от Пекина военную помощь. По словам главы государства, он лично обращался к китайским политикам с просьбой не оказывать никакой поддержки России в боевых действиях против своей страны.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что поставки Китаем оружия для Вооруженных сил России станут красной линией в отношениях с США. Она указала, что госсекретарь США Энтони Блинкен ясно дал понять Китаю о последствиях подобных решений.

В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не принимает критику США по китайско-российским отношениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе погибли шесть срочников
В США заявили о потере веры Запада в победу Украины
В США рассказали о множестве планов визита Байдена в Киев
В «Шиннике» объяснили слова тренера о гордости за драку игроков с украинцами
ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в ПФР
Меркель в разговоре с пранкерами призвала Запад быть вместе с Украиной
Россиянка описала Абхазию словами «рай мошенников и помогателей»
На Украине понадеялись на решение подвисших вопросов после визита Байдена
В Евросоюзе начали переговоры со Словакией насчет Украины
Байден посетил Киев в галстуке в цветах украинского флага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.