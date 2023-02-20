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09:45, 20 февраля 2023Спорт

Овечкин оценил поступок сыновей Хоу в свой адрес

Овечкин поблагодарил сыновей Хоу за поддержку в том, чтобы приблизиться к рекорду Гретцки

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в эфире NBC Sports оценил поступок сыновей бывшего канадского хоккеиста Горди Хоу в свой адрес.

Спортсмен заявил, что решение семьи следовать за ним, когда он приблизится к рекорду канадца Уэйна Гретцки, показывает уважение Хоу к нему, и поблагодарил их за поддержку. «Это часть истории. К таким рекордам тяжело приблизиться, но, когда ты их покоряешь, это нечто особенное», — заявил он.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ, имея в активе 812 заброшенных шайб. На третьем месте располагается Хоу (801 гол), которого россиянин обошел 24 декабря. Овечкин подарил сыновьям Хоу клюшки с автографами.

Лидером по голам в НХЛ остается Гретцки. Он поразил ворота соперников 894 раза и завершил карьеру в 1999 году.

Анастасия Борисова
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