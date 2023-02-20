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16:58, 20 февраля 2023Спорт

Врач сравнила состояние Костомарова со случаями Началовой и МакSим

Терапевт Ярцева назвала редким ход заболевания фигуриста Романа Костомарова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Состояние фигуриста Романа Костомарова очень тяжелое. Такое крайне редко встречается во врачебной практике, рассказала «Ленте.ру» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она сравнила ситуацию фигуриста со случаями певиц Юлии Началовой и МакSим.

Похожие случаи

«Я сравниваю это с [ситуациями] МакSим и Юлии Началовой, это три похожих случая. Все трое до последнего с температурой 40 и в плохом состоянии продолжали выступать, организовывать концерты, не слыша позывы собственного организма, что пора отдохнуть», — поделилась мнением специалист.

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Ухудшение состояния

Как сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, состояние Романа Костомарова стало критическим. По данным издания, у 46-летнего спортсмена поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле. Такие осложнения встречаются крайне редко, отметила Ирина Ярцева.

«Случай Романа Костомарова — это казуистическая ситуация, которая не укладывается в какие-то стандарты, это абсолютно из ряда вон выходящая ситуация. Это те редкие случаи, когда врачи разводят руками», — считает врач.

У Романа Костомарова очень тяжелое состояние, это было понятно с самого начала истории

Ирина Ярцеваврач-терапевт, иммунолог

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией. Из-за ухудшения состояния он был переведен в больницу в Коммунарке.

7 февраля стало известно, что спортсмену ампутировали стопы из-за гангрены, сообщил Mash. 14 февраля источник KP.RU в медицинских кругах рассказал, что мужчина перенес еще одну операцию по ампутации кистей.

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Варвара Кошечкина
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