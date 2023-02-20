Мужчины Reddit оценили возможность отношений без секса до брака

Мужчины Reddit пожаловались, что отказывавшиеся от секса до брака женщины спали с другими

Пользователи форума Reddit рассказали о том, что думают об отрицающих секс до брака женщинах. Возможность таких отношений они оценили в подразделе AskReddit.

Некоторые комментаторы отметили, что женились именно на таких девушках и пребывают с ними в долгом браке. Однако другие мужчины пожаловались, что якобы отказывавшиеся от секса до брака женщины на самом деле спали с другими или сделали это после расставания.

Я как-то ждал. В итоге она переспала с другим парнем, лол De4thMonkey пользователь Reddit

Два года встречался с девушкой, хранившей себя до брака, но открытой к другим формам секса, так что мне было нормально. Но в итоге она мне изменила и потеряла девственность с другим парнем, а потом постаралась вернуться ко мне. Больше я на такое не пойду lord_pizza_eater пользователь Reddit

Другие отмечают, что не стали бы встречаться с такой женщиной, но не из-за страстной жажды секса.

У такой женщины, скорее всего, кардинально отличающиеся от моих ценности. Секс — это не проблема. А вот ценности могут быть проблемой

DressCritical пользователь Reddit

Наконец, есть и те, кого женщины сначала просили блюсти их невинность, а после заявляли, что просто ждали более решительных шагов.

Моя уже почти бывшая жена тоже ждала до брака. Я ее поддержал. Через какое-то время она заявила, что несчастлива, потому что я ее не добиваюсь. Мы все обговорили и стали иногда спать — до свадьбы не ждали MatthewM69420 пользователь Reddit

Ранее психолог Барбара Сантини и секс-коуч Пиппа Мерфи дали несколько советов по тому, как избавиться от скуки в постели. По их словам, сделать это можно, если регулярно выполнять упражнения Кегеля, так как сильные мышцы тазового дна позволят сделать секс разнообразнее, а оргазмы сильнее.