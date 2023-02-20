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14:06, 20 февраля 2023Спорт

В «Шиннике» объяснили слова тренера о гордости за драку игроков с украинцами

В «Шиннике» заявили, что тренер Евсеев гордился коллективом после драки с украинцами
Вадим Евсеев

Вадим Евсеев. Фото: Кирилл Венедиктов / Wikimedia

Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков объяснил слова главного тренера команды Вадим Евсеева о гордости за драку футболистов с игроками украинского «Миная». Его слова приводит «РБ Спорт».

«СМИ, как обычно, все перевернули. Он был рад, что в его команде собраны футболисты с сильным характером и существует коллектив», — заявил Кулаков. Он подчеркнул, что игроки смогли постоять друг за друга.

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, однако обе команды были вынуждены выселиться из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.

Анастасия Борисова
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